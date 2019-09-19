Новости версия для печати В Орле произошло ДТП с трамваем. Один человек погиб Выходящие из трамвая люди попали под колеса автомобиля «Рено». Итог - один человек погиб, еще один - травмирован. Вместе с сотрудниками ГИБДД и медиками на месте трагедии работал и наш специальный корреспондент Иван Суверин.



Прибывшим на место ДТП полицейским пришлось держать виновника аварии подальше от разъяренных жителей улицы Грузовой.



Улица Грузовая и своим патриархальным укладом и состоянием дороги не предрасполагает к быстрой езде, однако водитель «Рено» разогнался прилично. Об этом сообщила нам вагоновожатая трамвая, из которого за мгновение до наезда вышли пассажиры.



Воссоздать картину ДТП для инспекторов в данном случае трудностей не составило.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по улице Грузовой, на трамвайной остановке, когда водитель трамвая высаживал пассажиров, допустил наезд на двух пешеходов. Одна женщина скончалась на месте ДТП, другую женщину каретой скорой медицинской помощи увезли в одно из лечебных учреждений города Орла. С ними вместе находилась несовершеннолетняя девочка, по предварительным данным она не пострадала».

Инспекторы заподозрили у водителя «Рено» алкогольное опьянение. Участнику ДТП предложили пройти освидетельствование - он отказался. Напомним, в глазах Закона отказ от освидетельствования равносилен признанию вины. Расследование ДТП продолжится в рамках уголовного дела, хотя и сейчас у полицейских нет сомнений в виновности водителя авто.









Иван Суверин

19 сентября 2019 года







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