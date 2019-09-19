Новости версия для печати Газовики завершают в Орле работы по реконструкции устаревших газопроводов среднего и низкого давления Газовики завершают в Орле работы по реконструкции устаревших газопроводов среднего и низкого давления



Отслужившие стальные трубы газовики отправили в утиль. На этот раз сотрудники орловской газовой службы взялись за работу, небывалую для них по масштабу.

Сергей Козлов, замначальника службы подземных газопроводов филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле: «Сложность было в наличии коммуникаций смежных организаций – «Водоканала», «Ростелекома», «Облэнерго», тепловых сетей. При замене конкретно отключается определенный участок газопровода, обширная территория под отключение не попадает».

Как отмечают газовики, ремонтные работы такого размаха были бы невозможны без поддержки головной организации.

Александр Грачёв, исполнительный директор АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Идет плановая замена стальных газопроводов на полиэтиленовые. Это инвестиционная программа 2019 года. Примерная стоимость этих работ более 30 миллионов. Кроме того, во всех филиалах области у нас идет плановая замена колодцев».

Работы в районе улиц 1-й Посадской, Маяковского и Гагарина потребовали от газовиков и особых мер безопасности и остановки движения на ряде участков. Впрочем, ремонтники сделали все, чтобы минимизировать для орловцев временные трудности. Замене подлежали два с половиной километра распределительных газопроводов, по которым голубое топливо получают жители Советского, Заводского и Железнодорожного районов. А это значит, что газоснабжение станет надежнее и безопаснее для 240 тысяч орловцев.



За предыдущие три года по программе газификации регионов ПАО «Газпром» в газовые сети Орловщины вложено свыше 330 миллионов рублей, а с 2005 года эта сумма уже перевалила за миллиард.









Иван Суверин

19 сентября 2019 года







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