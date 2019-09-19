Новости версия для печати Орловский хлеб представили на международном форуме Форум открылся сегодня в Калужской области. Участниками мероприятия стала делегация Орловской области.



В рамках Форума состоялся конкурс «Лучший хлеб России». Экспозицию нашего региона представляют АО «Орловский хлебокомбинат», Орловский государственный аграрный университет им. Парахина, Орловский государственный университет им. Тургенева, а также областное ПО «Союз Орловщины», которое объединяет потребительские общества 22 районов области.



О комплексе мер, направленных на поддержку потребительской кооперации, на форуме рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В частности, речь шла о предоставлении сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на создание материально-технической базы. Так, за 2015-2019 годы в Орловской области на конкурсной основе предоставлено 22 гранта на общую сумму 76,2 млн рублей (в том числе из федерального бюджета – 72,3 млн рублей, из областного бюджета – 3,9 млн рублей), сообщает портал Орловской области.





Орловское Информбюро

19 сентября 2019 года







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