Новости версия для печати Орлу могут бесплатно предоставить оборудование для инклюзивного пляжа Об этом сообщили в мэрии областного центра.



Вопрос организации отдыха у воды обсудили на заседании Общественного Совета по делам инвалидов. Напомним, презентация такого оборудования была проведена Калининградской организацией инвалидов.



Презентация прошла с отличным результатом. После этого в адрес администрации Орла поступили материалы по обустройству пляжа и его стоимости. А оно довольно дорогое - по миллиону рублей. У города таких денег нет. Но есть надежда стать победителем и получить его бесплатно. Орел - в числе лидеров. Кроме того, есть возможность поучаствовать в конкурсе Фонда президентских грантов.





Татьяна Напольских

19 сентября 2019 года







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