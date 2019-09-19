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четверг
19.09.2019
22:17:42
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Со ступеньки трамвая - под колеса авто. Сегодня в Орле на остановке общественного транспорта погиб один человек, и еще один - травмирован.
- Новый урожай - в сладких закромах. Аграрии собирают сахарную свёклу по 400 центнеров с гектара.
- Инклюзивное оборудование может достаться Орлу. Мы - в двойке лидеров.
- Мастеру кисти - 50. Выставка работ Ольги Сорокиной сегодня собрала полный зал гостей. Мы были среди первых зрителей.
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