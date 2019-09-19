Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Со ступеньки трамвая - под колеса авто. Сегодня в Орле на остановке общественного транспорта погиб один человек, и еще один - травмирован.



- Новый урожай - в сладких закромах. Аграрии собирают сахарную свёклу по 400 центнеров с гектара.



- Инклюзивное оборудование может достаться Орлу. Мы - в двойке лидеров.



- Мастеру кисти - 50. Выставка работ Ольги Сорокиной сегодня собрала полный зал гостей. Мы были среди первых зрителей.



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Вести-Орёл

19 сентября 2019 года







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