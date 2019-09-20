Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- 18 ДТП за сутки. Есть пострадавшие. Авария в Мценском районе унесла жизни двух человек.



- Яркие и эмоциональные - как автор. В Орле открылась выставка работ Ольги Сорокиной. Пейзажи, натюрморты, портреты - полотна, которые никого не оставят равнодушным.



- «Внимание! Переезд!». О том, как не столкнуться с поездом, водителям напомнят полиция и железнодорожники.



- 500 центнеров с гектара: с полей региона убирают сахарную свеклу. Урожай обещает быть не меньше, чем в прошлом году.



- Орловские футболистки приняли на своем поле команду из Нижнего Новгорода. Расскажем, с каким счетом окончилась встреча.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК









Вести-Орёл

20 сентября 2019 года







На главную страницу





