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пятница
20.09.2019
13:56:41
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- 18 ДТП за сутки. Есть пострадавшие. Авария в Мценском районе унесла жизни двух человек.
- Яркие и эмоциональные - как автор. В Орле открылась выставка работ Ольги Сорокиной. Пейзажи, натюрморты, портреты - полотна, которые никого не оставят равнодушным.
- «Внимание! Переезд!». О том, как не столкнуться с поездом, водителям напомнят полиция и железнодорожники.
- 500 центнеров с гектара: с полей региона убирают сахарную свеклу. Урожай обещает быть не меньше, чем в прошлом году.
- Орловские футболистки приняли на своем поле команду из Нижнего Новгорода. Расскажем, с каким счетом окончилась встреча.
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