Новости версия для печати Погибший водитель «Чери» нарушил приоритет движения и дорожную разметку ДТП с трагическими последствиями произошло накануне на трассе М-2 «Крым». Два человека погибли, еще двое - в тяжелом состоянии в больнице. Эксклюзивный репортаж Ивана Суверина.



Осколками и обломками поврежденных машин федеральная автодорога засыпана на десятки метров вперед. Движение ограничено. Причиной тому гибельное ДТП на 326-м километре трассы М-2. Дорогу здесь не поделили «Чери Тигго» и автотягач «Ивеко». Водитель грузовика, ехавший со стороны Орла в направлении Москвы, в аварии уцелел. По его словам, «Чери Тигго» выезжая с заправки, совершал левый поворот.



Показания водителя фуры, в общем и целом, согласуются с той картиной происшествия, которую установили на месте ДТП инспекторы и следователи.



Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Водитель 1970 года рождения управлял автомобилем «Чери», выезжал с прилегающей территории автозаправочной станции в районе автодороги М-2 «Крым». При осуществлении левого поворота не уступил дорогу грузовому автомобилю «Ивеко», в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель «Чери» и его пассажир - мужчина 1977 года рождения - скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. В автомобиле «Чери» были еще два несовершеннолетних пассажира. Они получили тяжелые травмы и были госпитализированы».



Сырая погода и вечерние сумерки могли сыграть свою роковую роль, однако в качестве основной предпосылки трагедии, говорят в ГИБДД, скорее стоит рассматривать правонарушение. А ведь дорожная разметка возле АЗС запрещает левый поворот. Кроме того, транспорт, идущий по федеральной трассе, обладает приоритетом по отношению к машинам, выезжающим с прилегающих территорий и второстепенных дорог. Расследование ДТП продолжается, однако с учетом выявленных обстоятельств, следствие едва ли предъявит обвинение водителю грузовика.









Иван Суверин

20 сентября 2019 года







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