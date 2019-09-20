Новости версия для печати Продукцию орловского хлебокомбината оценили на международном Форуме хлебопеков в Калуге За высокое качество и высокий ассортимент наши специалисты получили Гран-при и призы сразу в нескольких номинациях.



Отдельно был отмечен «Старорусский» хлеб, «Домашний», цельнозерновой, заварной фруктовый, белый молочный. Наград удостоены и районные потребительские общества из Глазуновского и Малоархангельского районов, поселка Нарышкино и Змиевского Хлебокомбината.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Орловская область сегодня представила на форуме, который посвящен хлебу, замечательные произведения искусства, по другому не скажешь, хлебопечения. Связаны они с 200-летием Ивана Сергеевича Тургенева. И нам не стыдно, мы показываем это всему миру, всей нашей стране. И я рад, что много гостей, много специалистов заходят, советуются. И вместе будем дальше работать и развивать это направление».

Напомним, форум собрал представителей 70-ти регионов нашей страны и еще 36-ти стран мира. Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства страны Алексей Гордеев. Встречи, дискуссии, обмен мнениями, рассказы о новых технологиях будут продолжаться до конца недели.





Татьяна Напольских

20 сентября 2019 года







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