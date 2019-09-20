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Творческий подарок к юбилею

Одна из самых ярких представительниц орловской школы живописи, художник Ольга Сорокина отметила свой 50-летний юбилей большой выставкой, которая открылась в Орле. Талантливый мастер и педагог, автор полотен, которые находятся в частных и музейных коллекциях по всему миру, она много путешествует, много пишет, успевает преподавать и по-прежнему остается очень яркой, самобытной и востребованной.

Интерес к выставке Ольги Сорокиной был настолько велик, что все, кто пришел на открытие с трудом разместились в семи залах выставочного центра.

Кажется, все краски минувшего лета слетелись в выставочный зал и ярко заиграли на картинах Ольги Сорокиной. Поклонники таланта художницы, коллеги, друзья, ученики - на открытии было столько людей, что с трудом можно было посмотреть работы одной из самых востребованных сегодня орловских художниц.
Анатолий Костяников, секретарь Союза художников России по ЦФО: «Сегодня она представила в основном только пейзаж, и это пейзаж всех уголков нашей необъятной России. Она талантливая художница - бесспорно, живописец в полном смысле этого слова. И нужно сказать, что ее произведения перекликаются и продолжают великие русские реалистические традиции».

Ольга действительно много путешествует, постоянно работает на пленэрах, преподает в Орловском художественном училище. Участница областных, региональных, международных выставок, человек невероятной работоспособности. Но в юбилейный для художницы год самое главное для нее вовсе не картины.
Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Я стала относиться значительно проще и к своему месту в искусстве, я поняла, что это далеко не самое главное в жизни. Самое главное в жизни это твои родные и близкие, их любовь, их жизнь, а потом уже искусство».

Про нее говорят, что она мастер как портрета, так и пейзажа. Отличительной чертой ее работ являются фирменные крупные мазки. И хотя на полотнах представлена почти вся Россия, Ольга признается, что по-прежнему очень любит работать в Орле, и огромное количество узнаваемых пейзажей тому подтверждение. Но для вдохновения и впечатлений необходимы путешествия.
Ольга Сорокина, член Союза художников России: «Стоит выезжать, стоит видеть, стоит напитываться другими местами, сменять краски, сменять впечатления».

Видно, как манит ее русская провинция, - Псков, Суздаль, Новгород, Карелия. За час на выставке можно познакомиться с самыми разными русскими городами и людьми, которым посчастливилось остаться на портретах кисти Ольги Сорокиной. Ее поклонники неизменно восхищаются цветом, а коллеги гордятся, что она продолжатель реалистичной школы живописи.
Николай Силаев, заслуженный художник России: «Можно сказать, что она нашла свою тему, скоро этой старины не будет - деревянные домики, разрушенные церкви, подворотни. Это она оставит на своих картинах».

Ее картины находятся в частных коллекция по всему миру, для нее распахивают свои двери лучшие выставочные залы страны, и каждый раз, когда видишь работы Ольги Сорокиной, становится одновременно немного грустно и радостно. А ведь именно так часто бывает в жизни.




Эва Стасюлевич
20 сентября 2019 года

 


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