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пятница
20.09.2019
13:56:47
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В Орле продолжают расследовать уголовное дело о «фиктивной инвалидности»К уголовной ответственности может быть привлечена целая группа людей - 15 человек, в составе которой 4 медика.
По данным следствия, в Орле в течение почти четырех лет люди получали выплаты по инвалидности, по факту не имея на это ни показаний, ни прав. Четыре медика выдавали фиктивные справки за деньги, все происходило через посредницу.
Общая сумма выплат «липовым инвалидам» составила более 1 млн. рублей. Уже проведено более 110 допросов, 48 обысков, назначен целый ряд различных экспертиз: от судебной до компьютерной.
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