Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Почем липовая инвалидность?». Этим вопросом заинтересовались следовали регионального СКР. В уголовном деле - 15 имен, среди них 4 медика.



- Правила для всех одни. А «весовые категории» - разные. В ДТП погибло два человека, травмы получили двое детей.



- Вкусный и качественный. Орловский хлеб получил Гран-при на международном форуме хлебопеков.



- В новый сезон - с новым названием. Студенческая сборная девушек по мини-футболу готовится к старту в Высшей Лиге.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

20 сентября 2019 года







На главную страницу





