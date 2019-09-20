За долги придется ответить

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пятница
20.09.2019
16:48:12
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За долги придется ответитьОрловские судебные приставы подвели итоги масштабного рейда, в котором участвовало сразу 88 групп, у которых на руках было 3,5 тысячи исполнительных производств.
По предварительной оценке во время этих рейдов судебные приставы наложили арест на имущество на общую сумму в 6 млн. рублей. Это и неоплаченные налоги, и просроченные алименты, и административные штрафы. В списке должников не только обычные жители, но и предприятия. Были и те, кто решил «закрыть» свои долги. Всего было ликвидировано задолженностей на 320 тысяч рублей.
Судебные приставы еще раз напомнили, что необязательно ждать их в гости. Банк данных исполнительных производств - находится на официальном сайте ведомства, и он в свободном доступе. Можно ввести свою фамилию и проверить - нет ли долга, из-за которого можно лишиться отдыха за границей, например, или превратиться из водителя в пешехода.
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