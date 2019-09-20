Новости версия для печати Кто в ответе за потоп? В одном из многоквартирных домов Мценска в дождливую погоду квартиры залило до шестого этажа.



Вот так ждешь годами капитального ремонта в своем доме, а потом погодные условия преподносят тебе сюрпризы. В случае, который произошел в многоэтажке № 7 микрорайона «Коммаш», пришлось еще разобраться, кто ответственный за затопленные квартиры.



На крыше дома велись ремонтные работы по замене кровли, как раз над вторым подъездом, жители которого к нам и обратились. Когда вечером 18 сентября, пошел дождь, вода моментально проникла в квартиры. В левом секторе дома квартиры пострадали не меньше - испорчены ламинат, обои.



Жители рассказали, что вода лилась из розеток, на какое-то время им даже отключали электричество. На место сразу приехали сотрудники МЧС, электрики, представители мэрии.

Сергей Чернышин, первый замглавы администрации г. Мценска: «Когда выехали на место, еще раз с подрядчиком приняли меры, чтобы максимально снизить поток воды. К сожалению, протекло с 9 этажа по 6 этаж. Сейчас там идет работа по актированию всех видов ущерба».

Как так вышло? Ведь при ремонте кровли подрядчик должен просчитать любые действия природы. Ведь если убрать старый рубероид, целый этаж остается без крыши над головой.



Нам удалось попасть на крышу. Пообщавшись с подрядчиком, выяснили: дождь ждали, поэтому накрыли пленкой, а вот про ветер не подумали.

Дмитрий Рыженков, подрядчик: «Протечка произошла по нашей вине. Все было укрыто, но дом находится на берегу реки и сильный ветер поднял все это, произошла протечка кровли, в результате залито несколько квартир».

Теперь помимо ремонта крыши, за подрядчиком еще и компенсация ущерба. И такие ситуации с наступлением осени появляются все чаще. Понять, почему так происходит, сложно, но то, что халатность рабочих присутствует, это подтверждают все участники ситуации, даже сам подрядчик.









Всеволод Трифонов

20 сентября 2019 года







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