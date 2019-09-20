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Либеро здесь, либеро там

В Орле проходят матчи Кубка Студенческой волейбольной ассоциации среди команд ЦФО. Орел представляют мужская и женская сборные Госуниверситета.

Позиция либеро в волейбольной команде - особая. Этот игрок не имеет права нападать и атаковать. Отличается спортсмен от своей команды и цветом формы. Так случилось, что либеро команды Белгорода Виктория Дёмина вышла на матч против Орла в схожей форме с соперницами. Впрочем, этой случайности удивляться не стоит - свой спортивный путь она начинала именно в Орле.
Виктория Дёмина, либеро ВК БГТУ им. Шухова: «Нелегко было играть. Потому что воспоминания о старой команде, теплые чувства между нами все-таки давали слабину. Но, несмотря на это, мы приехали побеждать».

Белгород - одна из главных баз в России для воспитания волейболистов. Орловчанка Виктория Дёмина - не исключение. Лучший игрок Чемпионата России Первой лиги, лучший защитник Всероссийского Кубка Студенческой волейбольной ассоциации - актив наград нашей спортсменки пополняется регулярно.
Николай Подрезов, тренер команды ОГУ: «У нее было приглашение от одинцовской «Искры», от Панкова. Я думаю, что если бы она уехала в Одинцово, она бы уже играла в сборной. Сейчас она в Белгороде, она ведущий игрок, самый опытный».

Впрочем, ход матча Орла и Белгорода складывался далеко не под диктовку гостей. Во второй и третьей партии наша команда имела хорошие шансы переломить ход событий. Но не хватило соревновательного опыта. Итог встречи - поражение 0:3.
Николай Подрезов, тренер команды ОГУ: «Я очень доволен игрой, особенно игрой с Белгородом. Хотелось бы напомнить, что Тамбов - чемпионы Европы среди студентов, Белгород - бронзовые призеры Чемпионата России».

Впереди у наших девушек - сезон городских и междугородних турниров, участие в студенческих соревнованиях. Задача - набраться опыта и максимально использовать возможности для роста. А на кого равняться у них есть.




Анастасия Дорохова
20 сентября 2019 года

 


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