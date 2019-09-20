Новости версия для печати В сентябре исполнилось 60 лет орловскому художнику Владимиру Неделину Он автор самых известных альбомов о старинной архитектуре Орла и других русских городов, а кроме того, он автор многочисленных научных публикаций на эту же тему. Приуроченная к этой дате выставка открылась в краеведческом музее города.



Не случайно именно краеведческий музей разместил у себя эту выставку. Работы Неделина - самая настоящая экскурсия в прошлое, где наглядно можно представить, какими были старинные русские посады и храмы. Благодаря его картинам мы имеем достаточно точное представление о том, как выглядели Орел, Мценск и Ливны 300-400 лет тому назад.

Дмитрий Моисеев директор Орловского краеведческого музея: «Важно понимать, что это не фантазия автора, это кропотливая историческая работа в архивах и библиотеках».

С днем рождения мастера поздравили друзья, коллеги, представители городского и областного Советов народных депутатов, вручив благодарности за многолетнюю работу на благо родного города. Владимир Неделин занимается исследованием архитектуры русского города всю творческую жизнь, после Орловского художественного училища, он окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в Москве и уже давно преподает на кафедре архитектуры академии. В Орле он знаком многим по книгам о городе, которые снабжены его иллюстрациями.

Александр Лысенко, издатель: «Это уникальные альбом «Орел изначальный», «Древние города земли орловской», «Архитектурные древности Орла», и все эти книги прошли по мировым ярмаркам. Немцы, англичане, швейцарцы, китайцы удивлялись, насколько тонок и интересен этот художник Неделин».

На выставке представлены и тома большой энциклопедии о древних крепостях России, над которыми также работал Неделин. Два тома уже изданы, к выходу из печати готовится третий.

Владимир Неделин, член Союза художников России: «Это казанская земля - Казань, Свияж, другие города - Самара, Саратов, Астрахань, Царицын (Волгоград), вот над третьим томом мы сейчас и корпим».

На картинах Неделина - крепостные валы, опоясанные лентами рек, белые соборы и храмы, избы, топившиеся «по-черному», шумные торговые площади и хоромы воевод. Авторский взгляд Неделина сумел показать нам то, что давно исчезло в огне пожаров и вражеских нашествий, то, что уступило безжалостному времени, но сумело выжить в его картинах.









Эва Стасюлевич

20 сентября 2019 года







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