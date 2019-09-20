Новости версия для печати В Орле свадебный кортеж перекрыл одну из полос движения на Тургеневском мосту На ролик, попавший в соцсети, отреагировали не только пользователи, но и правоохранительные органы.



На видео новоиспеченные супруги демонстрируют взаимную гармонию, в то время как на дороге творится настоящий хаос: два свадебных «Мерседеса» полностью блокировали автомобильный поток в направлении к Заводскому району. В социальных сетях ролик за сутки получил около шестисот комментариев, и большинство из них - далеко не свадебные поздравления. А полицейские усмотрели в случившемся состав административного правонарушения.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Усматриваются признаки нарушения административного законодательства. Так, часть 1 статьи 12.30 КоАП РФ - нарушение правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником движения, за исключением водителя транспортного средства, повлекшее создание помех в движении транспортных средств».





Иван Суверин

20 сентября 2019 года







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