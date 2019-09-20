Новости версия для печати Один пострадавший водитель, две поврежденных иномарки и сломанное дорожное ограждение Таков итог ДТП, произошедшего сегодня днем на Наугорском шоссе в Орле.



Около трех часов дня дорогу там не поделили «Деу Матис» и «Рено Каптива». Авария произошла при разъезде регулируемого перекрестка с улицей Скворцова. При столкновении водитель малолитражки получил телесные повреждения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. «Рено» в результате ДТП налетел на пешеходные ограждения. Водитель этой иномарки уцелел.





















Иван Суверин

20 сентября 2019 года







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