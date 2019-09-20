Новости версия для печати В Орловской области утверждена территориальная схема обращения с отходами Схема ТКО была утверждена 16 сентября.



В утверждённой редакции территориальная схема включает в себя электронную модель, на которой наглядно отражены все источники образования отходов и направления движения отходов. Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет.



Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Орловской области, сообщает информационный портал Орловской области.



Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов.



В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.





Орловское Информбюро

20 сентября 2019 года







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