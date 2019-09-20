Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Непогодные условия. Во мценской девятиэтажке льет дождь прямо с потолка. Почему дом стал «метеозависимым»?

- Следователи пытаются пролить свет на «дело слепых». Как получали инвалидность и выплаты те, кто не имел на это право?



- Подарком к свадьбе может стать протокол и штраф. Орловскую полицию заинтересовал «вирусный» ролик.



- В регионе утверждена схема обращения с отходами. Где располагаются заводы по сортировке и переработке мусора - можно увидеть на карте.



- С днем рождения, первая! Детская поликлиника Заводского района празднует 70 лет!



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

20 сентября 2019 года







На главную страницу





