Новости версия для печати Орловцев приглашают на «Тургеневский бережок» Это уже традиционный сентябрьский литературно-кулинарный фестиваль.



Все, что вы хотели узнать о кулинарии 19 века и о любимых блюдах известных поэтов, будет подано к столу. Кроме того, перед взорами орловцев предстанут 3D-картины из продуктов и фирменный торт «Орел».



Фестиваль «Тургеневский бережок» стартует сегодня. Запланирована насыщенная программа: выставка-ярмарка-дегустация продукции орловских производителей, кулинарные соревнования, мастер-классы поваров и кондитеров с мировыми именами, театрализованное представление, выставки, танцы, чтения стихотворений.



Большой праздник пройдет в нашем городе 21 и 22 сентября.



21 сентября фестиваль будет проходить в Конгресс-холле ТМК ГРИНН (4 этаж). Торжественное открытие фестиваля – в 10:00.



22 сентября гастрономический праздник состоится с 13:00 до 19:00 на центральной аллее у Орловского городского парка культуры и отдыха и территории возле памятника И.С. Тургеневу.



Организаторы обещают, что в этом году фестиваль «Тургеневский бережок» заиграет новыми красками и вкусами.







Орловское Информбюро

21 сентября 2019 года







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