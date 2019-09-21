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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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Орловцев приглашают на «Тургеневский бережок»Это уже традиционный сентябрьский литературно-кулинарный фестиваль.
Все, что вы хотели узнать о кулинарии 19 века и о любимых блюдах известных поэтов, будет подано к столу. Кроме того, перед взорами орловцев предстанут 3D-картины из продуктов и фирменный торт «Орел».
Фестиваль «Тургеневский бережок» стартует сегодня. Запланирована насыщенная программа: выставка-ярмарка-дегустация продукции орловских производителей, кулинарные соревнования, мастер-классы поваров и кондитеров с мировыми именами, театрализованное представление, выставки, танцы, чтения стихотворений.
Большой праздник пройдет в нашем городе 21 и 22 сентября.
21 сентября фестиваль будет проходить в Конгресс-холле ТМК ГРИНН (4 этаж). Торжественное открытие фестиваля – в 10:00.
22 сентября гастрономический праздник состоится с 13:00 до 19:00 на центральной аллее у Орловского городского парка культуры и отдыха и территории возле памятника И.С. Тургеневу.
Организаторы обещают, что в этом году фестиваль «Тургеневский бережок» заиграет новыми красками и вкусами.