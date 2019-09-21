Новости версия для печати Сегодня Орел присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс Нации — 2019» На площади Ленина соберутся самые ревностные поклонники здорового образа жизни: сотни жителей и гостей Орловской области присоединятся к соревнованиям Всероссийского дня бега «Кросс Нации — 2019».



Официальная церемония открытия соревнований начнется в 11:20, а уже в 12:00 будет дан старт для первых участников «Кросса Нации — 2019»: девочки и мальчики 2010 года рождения и младше пробегут дистанцию в 500 м. Маршрут будет пролегать с площади Ленина, через ул. Максима Горького, разворот на пересечении с ул. Пионерской, снова через ул. Максима Горького, финиш — на площади Ленина.



В 12:15 на стартовую прямую выйдут девочки и мальчики 2005-2009 годов рождения. Они пробегут 1 км по маршруту площадь Ленина — ул. Максима Горького — разворот на пересечении с ул. Гуртьева — ул. Максима Горького — площадь Ленина.



Дистанцию в 2 км предстоит преодолеть девочкам и мальчикам 2000-2004 годов рождения, мужчинам и женщинам 1969 года рождения и старше. Они стартуют с площади Ленина в 12:30, проследует по ул. Максима Горького, разворот на пересечении с ул. Ермолова, снова по ул. Максима Горького, финиш — на площади Ленина.



Девушки и юноши 1999 года рождения и старше могут попробовать свои силы сразу на двух дистанциях — 2 км (старт в 12.50) и 4 км (старт в 13:10).



Для участия в «Кроссе Наций — 2019» требуется допуск. Если вы не успели оформить его заранее, то это станет возможным сегодня с 9:30 до 11:20 на месте проведения соревнований.



Для получения допуска участникам соревнований обязательно иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.



Начало регистрации участников — в 9:30.





Орловское Информбюро

21 сентября 2019 года







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