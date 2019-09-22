Новости версия для печати По доброй воле – на страже порядка В Орле вместе с полицией в патруль на улицы города выходят дружинники. Всего в областном центре сформировано четыре отряда. В них числится 314 человек.



Они принимают участие в рейдах по пресечению правонарушений среди подростков, держат под контролем места, которые облюбовали хулиганы, в летнее время патрулируют городские пляжи, набережные рек. За 8 месяцев 2019 года полицией при помощи дружинников выявлено 357 административных правонарушений.





Мария Семак

22 сентября 2019 года







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