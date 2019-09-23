Новости версия для печати Сегодня в Орловской области стартует акция «Безопасное жилье» С наступлением похолодания многие начинают пользоваться отопительными приборами, и чтобы желание согреться не привело к беде, сотрудники МЧС напомнят орловцам о правилах использования техники.



В течение месяца сотрудники ведомства будут вести профилактическую работу с населением. Во всех районах области состоятся рейды по жилому сектору – поквартирные обходы, беседы с жильцами о правилах безопасности. К акции привлекаются органы социальной защиты населения, местного самоуправления, управляющих компаний, полиции, добровольные пожарные.



Пристальное внимание уделят «группе риска» - это социально неблагополучные граждане, склонные к правонарушениям, одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Им напомнят, как избежать возгораний и как правильно действовать, если случился пожар. Кроме того, организована работа с учащимися и студентами образовательных учреждений.





Мария Семак

23 сентября 2019 года







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