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понедельник
23.09.2019
5:39:46
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Сегодня в Орловской области стартует акция «Безопасное жилье»С наступлением похолодания многие начинают пользоваться отопительными приборами, и чтобы желание согреться не привело к беде, сотрудники МЧС напомнят орловцам о правилах использования техники.
В течение месяца сотрудники ведомства будут вести профилактическую работу с населением. Во всех районах области состоятся рейды по жилому сектору – поквартирные обходы, беседы с жильцами о правилах безопасности. К акции привлекаются органы социальной защиты населения, местного самоуправления, управляющих компаний, полиции, добровольные пожарные.
Пристальное внимание уделят «группе риска» - это социально неблагополучные граждане, склонные к правонарушениям, одинокие пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Им напомнят, как избежать возгораний и как правильно действовать, если случился пожар. Кроме того, организована работа с учащимися и студентами образовательных учреждений.
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