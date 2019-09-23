Новости версия для печати В Мценском районе в огне погиб мужчина Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.



22 сентября в 08.10 на пульт диспетчера ПСЧ -10 по охране г. Мценска и Мценского района поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Мценск, ул. Зареченская. К месту пожара были направлены силы и средства Мценского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. В ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1961 г.р.



Наиболее вероятной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Проводится проверка.





Анастасия Дорохова

23 сентября 2019 года







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