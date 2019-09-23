Финалисты регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» приступили к командной работе

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понедельник
23.09.2019
15:20:06
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Финалисты регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» приступили к командной работеНаставники-модераторы обсудили с участниками формат работы над проектами.
После установочной встречи финалисты конкурса побывали в городе Болхове, где обсудили вопросы по подготовке заявки для участия этого города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Участники конкурса пообщались с местными жителями, обсудив вопросы функционального назначения территорий, сценарии их использования, плюсы и минусы территорий, новое функциональное использование локаций и новые сценарии.
Кроме этого, гости города посетили фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». В дальнейшем работа по подготовке заявки будет продолжена в рамках второго этапа в формате воркшоп.
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