Новости версия для печати Финалисты регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины» приступили к командной работе Наставники-модераторы обсудили с участниками формат работы над проектами.



После установочной встречи финалисты конкурса побывали в городе Болхове, где обсудили вопросы по подготовке заявки для участия этого города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



Участники конкурса пообщались с местными жителями, обсудив вопросы функционального назначения территорий, сценарии их использования, плюсы и минусы территорий, новое функциональное использование локаций и новые сценарии.



Кроме этого, гости города посетили фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». В дальнейшем работа по подготовке заявки будет продолжена в рамках второго этапа в формате воркшоп.





Анастасия Дорохова

23 сентября 2019 года







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