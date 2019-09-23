Молодых режиссеров из Орла приглашают побороться за 1 млн рублей

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понедельник
23.09.2019
15:20:00
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Молодых режиссеров из Орла приглашают побороться за 1 млн рублейКоманда Всемирного фестиваля уличного кино запускает новый конкурс для молодых режиссеров под названием «А4».
Участникам предлагают снять и отправить на сайт конкурса короткометражный фильм (до 5 минут). Экспертами по оценке проектов выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра - 2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.
По информации пресс-службы городской администрации, прошлой осенью конкурс объединил 256 короткометражных фильмов со всей страны. Старания молодых режиссеров оценивал Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить».
Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия фестиваля в Москве. Его автор получит 1 млн рублей. До окончания приема заявок остался месяц.
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