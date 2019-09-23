Новости версия для печати Молодых режиссеров из Орла приглашают побороться за 1 млн рублей Команда Всемирного фестиваля уличного кино запускает новый конкурс для молодых режиссеров под названием «А4».



Участникам предлагают снять и отправить на сайт конкурса короткометражный фильм (до 5 минут). Экспертами по оценке проектов выступят кинорежиссер, председатель жюри «Кинотавра - 2018» Алексей Попогребский, один из ведущих российских сценаристов, автор фильмов «Притяжение», «Лёд», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.



По информации пресс-службы городской администрации, прошлой осенью конкурс объединил 256 короткометражных фильмов со всей страны. Старания молодых режиссеров оценивал Валерий Тодоровский. Победителем стал молодой режиссер Иван Семененко с короткометражкой «Жить».



Фильм-победитель будет озвучен на церемонии закрытия фестиваля в Москве. Его автор получит 1 млн рублей. До окончания приема заявок остался месяц.





Вести-Орёл

23 сентября 2019 года







На главную страницу





