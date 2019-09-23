Новости версия для печати Орловцы смогут сдать тест на ВИЧ-инфекцию без похода в больницу В Орловской области пройдет региональный этап Всероссийской медицинской акции.



Цель Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019» - информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, недопущение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.



Тестирование будет проходить с 26 по 30 сентября с 12:00 до 18:00 в 5 населенных пунктах Орловской области: городах Орел, Ливны, Болхов, Мценск и пгт. Знаменка.



Мобильные пункты тестирования (МПТ) - брендированные автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах проследуют с юга на север по территории Центральной России и Урала, делая остановки в 191 населенном пункте 40 субъектов Российской Федерации.



26 сентября тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет пройти в городе Ливны (ул. Кирова (у торгового центра «Центральный»), городе Болхове (ул. Первомайская, д. 47 (площадка рядом с рынком) и пгт. Знаменка (ул. Ленина, д. 14 (на территории Знаменской врачебной амбулатории).



26 сентября тестирование смогут пройти жители города Орла (площадь генерала А.П. Ермолова (у памятника писателю Н.С. Лескову) и жители города Мценска (ул. Мира, д. 35 (площадь перед Дворцом культуры).

Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.



30 сентября в 11.00 в Фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (г. Орел, Каменская площадь, д. 1) состоится мероприятие, посвященное закрытию регионального этапа Всероссийской акции.



Телефон для справок: БУЗ Орловской области «Орловский центр центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»» (4862) 42-00-03.





Анастасия Дорохова

23 сентября 2019 года







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