Новости версия для печати За прошедшие выходные в Орловской области зарегистрировано 34 ДТП В четырех авариях пострадали шесть человек.



21 сентября в 11:40 19-летний, управляя автомобилем «Ваз 2108», следовал по Южному подъезду к городу Орлу, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ваз 2114», который следовал во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз 2108» получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.



21 сентября в 11:50 водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», следовал по ул. Комсомольской в направлении 1-й Посадской, в районе д.13 по ул. Комсомольской произошел наезд на пешехода – 19-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, направлена на амбулаторное лечение.



21 сентября в 19:45 водитель, управляя транспортным средством «Пежо», следовал в районе 87 км автодороги Глазуновка – Малоархангельск – Колпны - Долгое, где допустил столкновение с мотокультиватором «Хопер» с прицепом. В результате ДТП водитель мотокультиватора и его пассажир - (женщина 1957 г.р.) получили телесные повреждения, не госпитализированы.

Орловское информбюро





Орловское Информбюро

23 сентября 2019 года







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