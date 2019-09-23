Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Почти 26 тысяч пациентов. 70 лет в ответе за здоровье детей: орловская поликлиника №1 отметила юбилейную дату. Врачей поздравили и «Вести».



- Праздничный перезвон 3D формата. В Болхове состоялся первый фестиваль колокольного искусства «Бирюза». Наша съемочная группа увидела и услышала красоту народных традиций.



- В приоритете - безопасность. Сегодня в регионе начинается профилактическая акция - сотрудники МЧС напомнят орловцам, как избежать пожара в холодные осенние дни.



- На старт вышли более двух тысяч участников. Орел присоединился к «Кроссу нации». Расскажем, какие дистанции преодолели спортсмены.



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Вести-Орёл

23 сентября 2019 года







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