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понедельник
23.09.2019
15:19:24
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Почти 26 тысяч пациентов. 70 лет в ответе за здоровье детей: орловская поликлиника №1 отметила юбилейную дату. Врачей поздравили и «Вести».
- Праздничный перезвон 3D формата. В Болхове состоялся первый фестиваль колокольного искусства «Бирюза». Наша съемочная группа увидела и услышала красоту народных традиций.
- В приоритете - безопасность. Сегодня в регионе начинается профилактическая акция - сотрудники МЧС напомнят орловцам, как избежать пожара в холодные осенние дни.
- На старт вышли более двух тысяч участников. Орел присоединился к «Кроссу нации». Расскажем, какие дистанции преодолели спортсмены.
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