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70 лет - в ответе за здоровье детей

Детская поликлиника №1 города Орла в минувшую пятницу отметила юбилейную дату. Но, несмотря на праздничный день, работа в медицинском учреждении шла точно по графику.

В поликлинике №1 города Орла наблюдаются почти 26 тысяч мальчишек и девчонок. Они получают качественную медицинскую помощь, а их родители - поддержку и полезные советы от врачей. Сегодня здесь, опираясь на традиции, применяют диагностические, лечебные и профилактические технологии 21 века.
Светлана Крестова, главный врач Детской поликлиники №1: «Появился слоган первой детской поликлиники – «Первая не только по номеру - первая по всем». Мы были первые по пилотному проекту по душевому финансированию у фонда медицинского страхования. Мы первыми, в 2011, начали вести электронную запись. И участвуем во всех федеральных и региональных проектах».
Словно в подтверждение слов, разгар рабочего дня в поликлинике совсем немноголюдно. А все потому, что проект «Бережливая поликлиника» здесь активно реализуется.
Ольга Шишкина врач, педиатр участковый Детской поликлиники №1: «У нас есть электронная запись, и в интернете можно самим родителям записываться, то есть, установлена программа и очередей у нас нет».

Средний возраст медперсонала 32-34 года. Но есть и ветераны, которые щедро делятся опытом с молодыми кадрами. Людмила Прокофьевна Барадачева в профессии более 40 лет, 33 года работает рентгенологом. Но свой профессиональный путь начинала в педиатрии, именно здесь, в детской поликлинике № 1.
Людмила Барадачева, врач-рентгенолог Детской поликлиника №1: «В педиатрии непредвиденных обстоятельств всегда много: идешь на вызов и не знаешь, с кем и с чем столкнешься, но стараешься быть на высоте. Когда видишь ребенка маленького, растерянных родителей - тогда не было компьютеров, но сейчас, когда оцениваешь это, в голове сразу выстраивается алгоритм - что делать, что за чем».

А вот Юлия Хмельницкая здесь работает два года и уже сейчас с уверенностью может сказать, что она точно на своем месте.
Юлия Хмельницкая врач, гастроэнтеролог Детской поликлиники №1: «Педиатрию выбрала, потому что больше нравится работать с детьми, и от детей больше чувствуется отдача. Дети - цветы жизни, соответственно, к этому и тянешься».

В день юбилея, ближе к вечеру, сотрудников поликлиники в торжественной обстановке поздравили почетные гости. Лучших в своем деле наградили грамотами.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сделать все, чтобы сохранить жизнь нашим детям, это дорогого стоит, и не зря говорят, что одно колено мы преклоняем перед учителем, а второе перед врачом. И мы всех врачей нашей области, особенно врачей детских поликлиник, благодарим за их не простой, но очень важный труд».

Сами же виновники торжества, как и положено медикам, всем желают здоровья.
Светлана Шитухина, заведующая педиатрическим отделением Детской поликлиники №1: «Я пожелаю нашему коллективу, чтобы мы долго-долго работали, чтобы было здоровье, чтобы был оптимизм и желание идти на работу».





Юлия Опанасюк
23 сентября 2019 года

 


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