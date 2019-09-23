Новости версия для печати Региональный Фонд капремонта будет исправлять недоработки подрядчиков, ремонтировавших дома на улице Ленина в Орле Администрации Орла поручено проработать её будущий облик. В Фонде предварительно подсчитали стоимость нового ремонта - необходимо 23 миллиона рублей.



Ситуацию сегодня разбирали на заседании областного правительства, в рамках вопроса о ходе капитального ремонта в этом году. До конца 2019 года за 219 миллионов рублей будут приведены в порядок 64 многоквартирных дома. Также Фонд капремонта, в рамках двух летней подпрограммы, меняет изношенные лифты и крыши. По её завершению будет установлено 147 новых лифтов, а в 98 домах будет решён вопрос с проблемными крышами. На эти цели будет выделено около 400 миллионов рублей. При этом глава региона отметил, что работу Фонда изрядно тормозит сложный ход необходимых процедур.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Иногда одни делают проект, не выходя на объект, вторые выходят на объект и не знают, куда этот проект применить. Есть практика в регионах, когда объединяют эти виды работ - один подрядчик на два вида работ. Посмотрите по оптимизации этого процесса, если это работает - нужно внедрять».





Антон Киселёв

23 сентября 2019 года







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