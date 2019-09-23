Перезвон «Бирюзы»: Болхов собрал звонарей со всей России

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понедельник
23.09.2019
15:19:36
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Перезвон «Бирюзы»: Болхов собрал звонарей со всей РоссииСтаринный Болхов на один день стал центром православной России - в орловскую глубинку съехались лучшие звонари со всех уголков страны, чтобы порадовать своим музыкальным искусством жителей и гостей города. На праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Болхове состоялся первый фестиваль колокольного искусства. 3D-звук и хлеб с историей – чем еще удивила «Бирюза»?
Небо над Болховом часто оглашается перезвоном. Ещё в начале прошлого века над извивами реки Нугрь стояло порядка 30 храмов. Сейчас реконструировано 12. Колокольни трёх близко расположенных - Спасо-Преображенского собора, Свято-Троицкой церкви и церкви Великомученика Георгия Победоносца - были задействованы в фестивальной программе. И участвовали в ней четыре группы звонарей со всех концов России. Звоны – только радостные, поскольку день фестиваля совпал с двунадесятым праздником – Рождеством Пресвятой Богородицы.
Специально к событию развес колоколов Спасо-Преображенского собора был слегка изменён – приведён к стандарту. Так что участникам хватило всего одной пробы, чтобы приноровиться. Наука эта проста лишь на первый взгляд. Хотя звонарская учёба занимает всего 3-4 месяца, совершенствуется звонарь всю жизнь. И к этому непременно должно быть призвание.
Орёл с «Костромскими переливами» представил Александр Тихомиров. Он – один из немногих специалистов, кто прошёл обряд посвящения в звонари. Учился в Архангельске, долго жил в Костроме, теперь осел на Орловщине с большой мечтой – создать здесь школу звонарей.
Звонарь говорит, что слушать звон – одно, а вот извлекать из колоколов звук – совсем другое.
Есть в России и женщины-звонари. Есть и дети, которые на равных с взрослыми тянут за канаты на продуваемой всеми ветрами колокольне в любую погоду. Кстати, в мороз профессионалы рекомендуют колокола не трогать, всё ж таки металл хрупкий, работа тонкая. Вместо них используют простое било. Но до наступления сильных холодов 15-летний москвич Кирилл Наумкин неустанно упражняется.
Сенсацией фестиваля стали выступление и мастер-классы самого юного участника - Матвея Белогубова из города Бронницы. Ему 6 лет. В колокола бьёт с трехлетнего возраста.
Районные подворья, народные промыслы и ремёсла, мастер-классы от учебных заведений города, велосипедные катания – всё это для тех, кто не только слушает, но и смотрит. Ну и к пище духовной полагается толика хлеба насущного – да непростого, а «Милославского»!
Историческим хлебом угощали всех желающих. А чай с травами из самовара не дал замёрзнуть и горожанам, и участникам, и гостям города, которых в этот день было немало.
В финале праздника прозвучал уникальный 3D-звон. Участники били в колокола сразу трёх храмов. Громко, ритмично и завораживающе.
Проект «Бирюза», по мнению организаторов, оказался успешным. В будущем году обещано продолжение. И оно, возможно, станет ещё одним фактором, привлекающим туристов в красивейший город Орловщины.
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