Новости версия для печати Главный энергетический объект Орловщины прошел проверку на противопожарную защищенность На Орловской ТЭЦ состоялись масштабные учения.



В МЧС подчеркнули актуальность тренировки в преддверии отопительного сезона, ведь любое ЧП на объектах ТЭК грозит масштабными отключениями и, как следствие, большим социальным резонансом. Именно поэтому спасатели и энергетики проходят ежегодный цикл совместных учений. По замыслу тренировки, на ТЭЦ произошло возгорание и аварийное отключение подстанции мощностью в 110 киловатт, аварийные бригады объекта не смогли ликвидировать ЧП своими силами и запросили помощи у профессиональных пожарных.



Огнеборцы развернули оперативный штаб, и, определив масштабы угрозы, приступили к ликвидации условного возгорания. Для работы в очаге пожара бойцам понадобилось особое снаряжение, а также специальные огнетушащие средства. Учения признаны результативными, а действия участников тренировки - слаженными и эффективными.





Иван Суверин

23 сентября 2019 года







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