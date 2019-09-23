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Орловцы вспомнили историю города

Как жил областной центр с 16 по 20 век? Не только вспомнить, узнать, но и прикоснуться к прошлому смогли все желающие в рамках образовательного историко-этнографического фестиваля «Орловская крепость».

Мысли о фестивале «Орловская Крепость» у организаторов возникли еще несколько лет назад, однако реализовать мероприятие такого формата удалось лишь в этом году.
Станислав Абакумов, руководитель проекта «Орловская крепость»: «Событийный туризм это одно из тех направлений, которое может стать ключевым для привлечения в нашу Орловскую область туристов. В прошлом году мы выиграли грант Фонда президентских грантов на проведение фестиваля. Фестиваль военно-исторический».

Место для проведения фестиваля выбрали знаковое - исторический центр города, слияние рек Оки и Орлика, неподалеку - Богоявленский собор.

Программа этнографического фестиваля была построена так, словно перед тобой машина времени, с помощью которой каждый желающий мог вернуться в прошлое и более подробно узнать об истории Орла, начиная с 16 века.

На разных площадках была представлена поэтапная хронология формирования города, где каждый желающий мог не только принять участие в экскурсионной программе, но и продемонстрировать свое мастерство, например, в изготовлении глиняной посуды или чеканке монет.
Александр Колодкин, житель г. Орла: «Я поражен, я думал давно о том, что Орловская крепость требует возрождения, не просто фестиваля, а возрождения. И то, что я увидел, меня бесконечно радует».

«Орловская крепость» смогла покорить сердца земляков, а значит, скорее всего, уже через год этот исторический фестиваль вновь распахнет свои двери.




Юлия Опанасюк
23 сентября 2019 года

 


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