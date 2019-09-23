Новости версия для печати Областное правительство заканчивает разработку главного финансового документа Орловщины Проект бюджета на 2020-й и плановый период 2021-22 годов должен быть завершён и передан на рассмотрение в облсовет до 7 октября.



Но, тем не менее, будущее финансовое состояние региона досконально пока неизвестно, всё зависит от показателей, с которыми Орловщина завершит текущий год. А конкретно насколько удачно регион реализует национальные проекты. На них в 2020 году запланировано почти 4 миллиарда рублей. Причём, четверть этой суммы будет выделена из областного бюджета, всё остальное - федеральные средства. Самым дорогим станет нацпроект «Демография» - на него планируется направить 1 миллиард 400 миллионов рублей. На четверть миллиарда меньше будет потрачено на «Безопасные и качественные автодороги». Третьим по объёму выделяемых средств станет национальный проект «Здравоохранение» - 1 миллиард рублей. Чтобы не упустить эти деньги, а, возможно, и получить дополнительные, глава региона призвал своих заместителей усилить работу в части реализации национальных проектов, запланированных на этот год.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Если кто-то считает, что можно сидеть в кабинете и к нему придут деньги самостоятельно, забудьте об этом. Есть гораздо более активные регионы, кто выбивает гораздо активнее. И смотреть потом и удивляться, что кто-то получил больше, я не очень хочу. Прошу всех по своим направлениям: сами, заместители - в департаменты, в министерства. Не надо стесняться. Надо ехать и выбивать деньги. Это касается абсолютно всех направлений».





Антон Киселёв

23 сентября 2019 года







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