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В Орловском госуниверситете стартовал осенний этап проекта «Система лагерных образовательных смен «Территория успеха»

Это часть большого федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Примечательно, что участники практически все имеют лишь общее представление о программировании.

Главная цель проекта - не просто познакомить ребят с передовыми направлениями информатики, цифровых технологий и дискретной математики, но и дать такой объем знаний и навыков, чтобы они могли работать над созданием законченных проектно-конструкторских решений. Причем, не только в индивидуальном режиме. Командная работа ставиться здесь во главе угла.
Роман Чайка, участник проекта: «Я узнал, что будут изучаться нейросети, беспилотники, я никогда в жизни с этим не контактировал, и поэтому хочу получить новый опыт».

Эстафету новичкам передавали те, кто уже прошел этот этап на летних каникулах. Сейчас они продолжают обучение, но по более углубленной программе.

На открытии обсудили, какие кадры нужны для цифровой экономики, как их подготовить. Проект, который задумывался как пилотный, уже показал огромный потенциал, позволил создать практически новую образовательную модель, креативную, способную к саморазвитию.
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Для нас очень важно, чтобы и кадры, которые мы готовим, оставались здесь, чтобы у них появлялись новые идеи, чтобы эти идеи воплощались на существующих предприятиях, и чтобы рождались новые предприятия. Поэтому упор именно этой сессии идет именно на региональные кадры».

Заинтересованность в этом процессе уже проявили ведущие предприятия в области цифровых технологий и электроники не только региона, но и России - многим участникам предложили сотрудничество на перспективу.




Оксана Гранн
23 сентября 2019 года

 


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