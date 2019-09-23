Новости версия для печати Осенний призыв: более 600 орловских парней отправятся в ряды Вооруженных сил России Старт призывной кампании будет дан 1 октября. Сегодня прошли инструкторские сборы с председателями комиссий. Главная задача - оповестить призывников. Сейчас в списке уклонистов - 311 человек.



Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области: «Причем, большинство из них - я особо хотел бы обратить на это внимание и администрации города Орла, и военных комиссариатов города Орла - проживают ни где-то в отдаленных уголках области, а в именно в областном центре. Думаю, это ненормальная ситуация, которую мы вместе с вами обязаны безусловно выправить».

Что касается показателей прошлого призыва, Орловщина традиционно справилась на 100%. В армию было призвано чуть более тысячи парней. 220 из них - а это каждый пятый - с высшим образованием.





Татьяна Напольских

23 сентября 2019 года







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