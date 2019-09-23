Новости версия для печати На территории стадиона им. Ленина в Орле торжественно открыли новое футбольное поле с искусственным покрытием Это стало большим спортивным праздником для орловских любителей футбола.



Главными действующими лицами стали те юные орловцы, которые выбрали футбол делом жизни. Сразу после торжественного открытия - тренировки по расписанию. Размеры новой изумрудной площадки - 110 на 70 м. Стоимость - 40 млн. рублей. Спортобъект был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Футбол - любимая игра миллионов россиян. Я рад, что Орловская область не является исключением. В футбол играют в городах и селах. У юных орловских футболистов есть примеры для подражания. Мастер спорта международного класса Сергей Кирьяков, вратарь московского «Спартака» Александр Селихов. Ну, и, конечно, выдающийся футболист и тренер Юрий Павлович Семин». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Таких футбольных полей с искусственным покрытием уже около 40. Это говорит о том, что региональная власть идет вперед, делает все, чтобы наши ребята могли на профессиональных полях тренироваться и становиться чемпионам».





Анастасия Дорохова

23 сентября 2019 года







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