Новости версия для печати Чтобы дорога в школу была безопасной Сегодня активисты ОНФ совместно с полицией проведут в орловских школах профилактическую акцию.



Детям напомнят о правилах дорожного движения, особое внимание уделят пешим участникам дорожного движения, ведь многие из учеников добираются до школы пешком. Кроме теории ребят ждет практическое занятие – предстоит своими руками изготовить светоотражающие фликеры. Их потом закрепят на одежде и на ранцах. День уже идет на спад, темнеет рано и благодаря светоотражателям водители смогут вовремя заметить ребенка-пешехода.



Кроме того, общественники в рамках акции «Дорога в школу» проводят мониторинг по выявлению опасных пешеходных переходов вблизи школ.





Мария Семак

24 сентября 2019 года







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