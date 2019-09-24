Чтобы дорога в школу была безопасной

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вторник
24.09.2019
5:58:03
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Чтобы дорога в школу была безопаснойСегодня активисты ОНФ совместно с полицией проведут в орловских школах профилактическую акцию.
Детям напомнят о правилах дорожного движения, особое внимание уделят пешим участникам дорожного движения, ведь многие из учеников добираются до школы пешком. Кроме теории ребят ждет практическое занятие – предстоит своими руками изготовить светоотражающие фликеры. Их потом закрепят на одежде и на ранцах. День уже идет на спад, темнеет рано и благодаря светоотражателям водители смогут вовремя заметить ребенка-пешехода.
Кроме того, общественники в рамках акции «Дорога в школу» проводят мониторинг по выявлению опасных пешеходных переходов вблизи школ.
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