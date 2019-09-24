Новости версия для печати За советом к приставам – без предварительной записи Сегодня в орловском ведомстве день единого приема граждан. Ждут всех, у кого есть вопросы к специалистам службы.



Двери для граждан откроет как главное управление, так и все структурные подразделения по региону. Консультация начнется в 14 часов и продлится до восьми вечера. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Кроме того, в здании главного управления ( г. Орел, ул. Авиационная, д. 5 ) будет организован пункт оказания юридической помощи.



Тел. (4862) 72-52-80.





Мария Семак

24 сентября 2019 года







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