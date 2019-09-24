Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор предупреждает граждан о мошенниках В регионе участились случаи, когда некие люди звонят предпринимателям и представляются сотрудниками ведомства.



Псевдоспециалисты предлагают приобрести пакет нормативно-правовых актов с целью проведения проверки с минимальными санкциями. В ведомстве отмечают, что к подобным действиям неустановленных лиц Управление Роспотребнадзора отношения не имеет.



Информацию о предложениях, которые уже зарегистрированы, передали в полицию.



Сотрудники управления обращаются к орловцам с просьбой сообщать о подобных звонках по телефону (4862) 41-51-97.





Мария Семак

24 сентября 2019 года







На главную страницу





