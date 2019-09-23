Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Цифровое будущее региона. Сегодня к обучению приступила новая смена.



- За окном температура падает, а в теплосетях - растет. Завтра начнется отопительный сезон в соцучреждениях Орла.



- Перезвоны «Бирюзы». Как извлекают 3D-звук, и сколько лет самому маленькому звонарю? Мы знаем ответы.



- В регионе - новый руководитель налоговой службы.



- Еще один мяч - в развитие спорта. Сегодня в Орле открыли новое футбольное поле.



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Вести-Орёл

23 сентября 2019 года







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