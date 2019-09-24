За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП

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вторник
24.09.2019
11:37:04
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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них 1 несовершеннолетний.
23 сентября в 9 часов водитель, управляя автомобилем «Форд-Фокус» следовал по ул.1-й Курской и в районе дома №88 при повороте налево, не занял крайнее левое положение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ», который двигался в попутном направлении слева. В результате ДТП пассажир автомобиля «ГАЗ» (девочка 2018 г.р.) получила травмы, не госпитализирована.
23 сентября в 15 часов водитель, управляя автомобилем «ГАЗ» при выезде с прилегающей территории на проезжую часть ул. Спивака, в районе д.87, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», который двигался по ул. Спивака. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил травмы, обратился за медицинской помощью, не госпитализирован.
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