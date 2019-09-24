В Орле продолжается выбор общественных территорий, которые войдут программу благоустройства на следующий год

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вторник
24.09.2019
11:37:10
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В Орле продолжается выбор общественных территорий, которые войдут программу благоустройства на следующий годСвое мнение уже выразили более полутора тысяч человек.
Для выбора гражданам предлагается 19 общественных территорий. В числе лидеров по-прежнему остается территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова, сквер на улице Ливенской, территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей Семашко. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, вынесут на рейтинговое голосование в декабре 2019 года, а второй этап Интернет-опроса завершится 17 ноября.
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