Новости версия для печати В Орле продолжается выбор общественных территорий, которые войдут программу благоустройства на следующий год Свое мнение уже выразили более полутора тысяч человек.



Для выбора гражданам предлагается 19 общественных территорий. В числе лидеров по-прежнему остается территория между Наугорским шоссе и улицей Картукова, сквер на улице Ливенской, территория между Федеральным казначейством Орловской области и больницей Семашко. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, вынесут на рейтинговое голосование в декабре 2019 года, а второй этап Интернет-опроса завершится 17 ноября.





Мария Семак

24 сентября 2019 года







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