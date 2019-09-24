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«Лиза Алерт» в Орле набирает добровольцев

Это отряд, который помогает искать пропавших людей. Ребята работают вместе с МЧС и полицией, выезжают в лес, организуют поиски по городу.

В России отряд появился в 2010 году, в память о маленькой девочке Лизе Фомкиной, которая потерялась в лесу. Ее нашли, но - поздно. Не хватило времени и ресурсов. К поисковому движению стали присоединяться города России. Орел пополнил эту команду четыре года назад. В этом году в орловский отряд поступило 149 заявок. Для того чтобы найти человека, нужно решить множество задач и это не только выезд на место, но и сбор информации. Эту задачу в отряде решают инфорги.
Ольга Мотина, координатор отряда «Лиза Алерт» в Орле: «Они несут, пожалуй, самую большую ответственность и ведут самую большую работу в отряде. Они прозванивают, обрабатывают заявку, они работают с поисковиками, заявителями и полицией, но для этого им нужен всего лишь ноутбук, блокнот и ручка».
О том, как работает отряд, какая помощь ему нужна можно узнать на встрече, которая состоится 25 сентября в Фундаментальной библиотеке в 18:30.


Вести-Орёл
24 сентября 2019 года

 


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