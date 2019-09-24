Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Сегодня в Орле дан старт отопительному сезону - тепло пришло в социально-культурные объекты. Подготовка к зиме в областном центре продолжается. Что еще предстоит сделать, и какие вопросы решить - обсудили на рабочем совещании.



- Знаменитые имена Орловщины. Литературное сообщество почтило память Анатолия Яновского. Фронтовик, писатель, журналист... Какое творческое наследие он оставил?



- Более полутора тысяч жителей свое мнение уже выразили: в областном центре продолжается голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году.



- Больше зеленого на стадионе Ленина: на открытии нового поля побывала наша съемочная группа.



- Внимание! Ищут единомышленников! Поисково-Спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев.

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Вести-Орёл

24 сентября 2019 года







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