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вторник
24.09.2019
16:28:02
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».
- Сегодня в Орле дан старт отопительному сезону - тепло пришло в социально-культурные объекты. Подготовка к зиме в областном центре продолжается. Что еще предстоит сделать, и какие вопросы решить - обсудили на рабочем совещании.
- Знаменитые имена Орловщины. Литературное сообщество почтило память Анатолия Яновского. Фронтовик, писатель, журналист... Какое творческое наследие он оставил?
- Более полутора тысяч жителей свое мнение уже выразили: в областном центре продолжается голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году.
- Больше зеленого на стадионе Ленина: на открытии нового поля побывала наша съемочная группа.
- Внимание! Ищут единомышленников! Поисково-Спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев.
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