Новости версия для печати Тепло придет постепенно В мэрии Орла объявили о старте отопительного сезона. Начнут традиционно с обогрева соцучреждений.



Тепло начало поступать в учреждения, подключенные к ТЭЦ. Таких в областном центре более 130-ти. Как отметили теплоэнергетики, подключение поэтапное - по заявкам. Но сразу во всех садах и школах батареи не будут горячими - на заполнение системы обычно уходит несколько дней. О том, как идет процесс говорили сегодня на совещании в мэрии Орла.

Евгений Гришин, замглавы администрации г. Орла по городскому хозяйству и транспорту: «Вчера уже вечером интернаты и детские сады, которые находятся в круглосуточном режиме работы, получили тепло. Сегодня продолжается плановая работа. И, я думаю, в течение 2-3 дней тепло получат все соцучреждения».

Обсудили и начало отопительного сезона в жилом секторе Орла. По словам главы администрации города Александра Муромского, орловцы звонят и жалуются на холод в квартирах. Как доложил Евгений Гришин, все дома города к отопительному периоду готовы, и по завершению запуска тепла в соцобъекты, начнется плановый переход к отоплению многоквартирных домов.





Татьяна Напольских

24 сентября 2019 года







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