Новости версия для печати За неделю к врачам с простудами обратилось 3700 орловцев Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, случаи гриппа пока не регистрируются. И еще есть время защититься от этого вируса - прививкой. Кстати, сотрудники ведомства подтвердили свои призывы делом.



Сегодня руководство Роспотребнадзора практически в полном составе сделали прививки от гриппа - российской вакциной. Иммунитет к вирусу гриппа после прививки начинает вырабатываться примерно через две недели и держится в течение года. Полностью он не защитит от заболевания. Риск заразиться гриппом - есть. Но течение болезни будет слабее, и не будет осложнений. А это - в случае заболевания гриппом - самое опасное. В этом году в Орловской области планируют привить от гриппа каждого второго жителя. Сейчас уже вакцинировано более 118 тысяч человек. Это почти 16% населения.

Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Вакцинация осуществляется вакцинами Флю-М и Совигрипп. Данные вакцины предназначены для защиты населения от тех штаммов вируса гриппа, которые по прогнозам всемирной организации здравоохранения, будут циркулировать в текущем эпидсезоне. А это защита против двух вирусов гриппа А и защита против вируса гриппа Б».





Татьяна Напольских

24 сентября 2019 года







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