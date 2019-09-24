Главный специалист отдела строительного контроля «Орелгосзаказчика» предстанет перед судом

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вторник
24.09.2019
16:27:37
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Главный специалист отдела строительного контроля «Орелгосзаказчика» предстанет перед судомВ региональном следственном комитете завершили расследование коррупционного дела.
Как указано на официальном сайте СКР, следствием установлено, что обвиняемый получил через посредника 200 тысяч рублей за подпись под актами работ, выполненных с грубыми нарушениями.
Речь идет о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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