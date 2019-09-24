В Орле появится улица имени Николая Ковалева

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вторник
24.09.2019
16:27:43
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В Орле появится улица имени Николая КовалеваРешение об этом было принято депутатами Орловского горсовета 30 мая.
Имя почетного гражданина Орловской области Николая Ковалева будет присвоено улице, идущей параллельно Карачевскому шоссе, и расположенной между ул. Мостовой и ул. Емлютина. Поводом стало обращение Совета ветеранов ФСБ России.
Напомним, бывший директор ФСБ России (1996-1998), генерал армии, депутат Государственной Думы от Орловской области Николай Дмитриевич Ковалев скончался 5 апреля 2019 года после тяжелой болезни. Ему было 69 лет. Николай Дмитриевич Ковалев представлял наш регион в нижней палате Федерального собрания с 1999 года. В 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Орловской области».
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